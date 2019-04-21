Российские СМИ: президент Эстонии изменила свое мнение об угрозе со стороны русского языка

”Ни один язык не является угрозой. Я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, что это неправда”, — заявила Кальюлайд в эфире программы ”Москва. Кремль. Путин”.

Также она подчеркнула, что диалог между двумя странами необходимо поддерживать

”С соседями нужно разговаривать, даже если у нас есть разногласия”, — добавила Кальюлайд.