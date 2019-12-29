29.12.2019, 11:30

Российские и эстонские ученые начали cовместные исследования сахарного диабета

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Tartu ülikooli peahoone TÜ 100 tõrvikurongkäigu ajal. Soov eestikeelset kõrgharidust omandada on suur, kuid eriti magistriõppes pole selleks eriti valikuvõimalusi.
Tartu ülikooli peahoone TÜ 100 tõrvikurongkäigu ajal. Soov eestikeelset kõrgharidust omandada on suur, kuid eriti magistriõppes pole selleks eriti valikuvõimalusi.Foto: Argo Ingver

Ученые опорного вуза Псковской области ПсковГУ, СПбГУ и их коллеги из Тартуского университета благодаря программе приграничного сотрудничества начали исследования в сфере диагностики сахарного диабета второго типа среди жителей приграничных регионов двух стран, чтобы научиться выявлять это заболевание на ранних стадиях, сообщает ТАСС.

По итогам исследований составят общую базу данных анализов крови пациентов, сообщил в воскресенье ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

"На медфакультете ПсковГУ стартовала программа, связанная с исследованием диабета второго типа [инсулиннезависимый диабет]. Смысл проекта в том, что коллектив ученых из Пскова и Прибалтики занимается изучением того, чтобы на основе анализа крови как можно раньше диагностировать диабет, то есть на ранней стадии. Ученые начали совместно создавать одну из самых крупных коллекций образцов крови диабетиков в мире, которая поможет понять, какие мутации способствуют развитию этой болезни и как ее можно предотвратить. В проекте принимают участие СПбГУ, ПсковГУ и Тартуский университет", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что для ПсковГУ подобные исследования — это новое направление, так как подобных масштабных научных проектов в области медицины в университете не было. "Исследования будут проходить на каждой из территорий, в Псковской области, в Эстонии, а потом ученые обменяются результатами, проконсультируются друг с другом. Это первый, уникальный опыт для вуза и для региона", — уточнил Антал.

По его словам, сбор и анализ биоматериалов у жителей приграничных территорий "поможет улучшить понимание природы диабета среди терапевтов и эндокринологов". "Ученые проведут также несколько образовательных семинаров, что поможет российским и эстонским врачам эффективнее работать с пациентами и лучше помогать им", — добавил проректор по научной работе ПсковГУ.

Кроме этого, псковские ученые в этом году вместе с коллегами из ЕС начали работу по разработке экологических троп, проходящих в районе Чудско-Псковского озера, которое является самым крупным трансграничным водоемом Европы.

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