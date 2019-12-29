Российские и эстонские ученые начали cовместные исследования сахарного диабета

По итогам исследований составят общую базу данных анализов крови пациентов, сообщил в воскресенье ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

"На медфакультете ПсковГУ стартовала программа, связанная с исследованием диабета второго типа [инсулиннезависимый диабет]. Смысл проекта в том, что коллектив ученых из Пскова и Прибалтики занимается изучением того, чтобы на основе анализа крови как можно раньше диагностировать диабет, то есть на ранней стадии. Ученые начали совместно создавать одну из самых крупных коллекций образцов крови диабетиков в мире, которая поможет понять, какие мутации способствуют развитию этой болезни и как ее можно предотвратить. В проекте принимают участие СПбГУ, ПсковГУ и Тартуский университет", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что для ПсковГУ подобные исследования — это новое направление, так как подобных масштабных научных проектов в области медицины в университете не было. "Исследования будут проходить на каждой из территорий, в Псковской области, в Эстонии, а потом ученые обменяются результатами, проконсультируются друг с другом. Это первый, уникальный опыт для вуза и для региона", — уточнил Антал.