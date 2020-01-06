"Российская угроза": фермеры Вырумаа и Пылвамаа готовятся к возможной вспышке оспы овец и коз

Департамент по электронной почте оповестил всех овцеводов и козоводов Пылвамаа и Вырумаа о вспышке заболевания и дал свои рекомендации для принятия мер безопасности. Также они оповестили Союз овцеводов и козоводов и ветеринаров.

18 декабря в Псковской области в районе Пушкинских Гор, примерно в 100 км от Эстонии и 50 км от Латвии, в стаде овец на 1000 голов диагностировали оспу овец и коз. Двести овец заболело и сто овец умерло. По словам Продовольственно-ветеринарного департамента Латвии, новых вспышек заболевания больше не было.

"Распространение заболевания в Эстонию действительно нельзя исключить", — сказала в пятницу заведующая отделом здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Хеле-Май Саммель. Заболеванием могут заразиться овцы и козы любой породы. Департамент советует для защиты стада принимать различные меры биологической безопасности.

VTA советует не пускать прибывших из-за границы лиц в животноводческие строения или не разрешать им соприкасаться с животными как минимум 48 часов после их прибытия в страну. Продукты животного происхождения советуют уничтожать так, чтобы домашние и дикие животные до них не добрались. Импорта овец и коз из России в Эстонию сейчас не происходит.