Российская пресса — о жизни русских в Эстонии: уровень значительно хуже, чем у "титульного населения"

Шестнадцатого июля 1993 года власти городов Нарвы и Силламяэ провели референдум о создании в Эстонии русской территориальной автономии. Референдум должен был гарантировать городским властям незыблемость права вето, которое они могли бы использовать на своей территории в отношении законов, принятых парламентом страны. Вопрос на референдуме был поставлен так: "Хотите ли вы, чтобы Нарва имела особый статус в составе Эстонии?" Большинство из проголосовавших это предложение поддержали. Но официальный Таллинн признал волеизъявление недействительным. Правящие элиты восприняли инициативу как попытку реализовать в Эстонии "сценарий нового Приднестровья" с последующей перспективой объединения с Россией.

Естественно, недовольство русского населения не исчезло и даже усилилось, заговорили об организации нового референдума. Напуганные центральные эстонские власти пошли на уступки: негражданам позволили выбирать хотя бы депутатов самоуправлений. О том, как это происходило, позже рассказывал в прессе политолог, профессор Латвийского Университета Юрис Розенвалдс, считающий, что Риге следовало бы воспользоваться эстонским опытом. Он подчеркивает, что на послабления в отношении неграждан пошел не какой-нибудь прекраснодушный либерал, а "кондовый националист" Март Лаар, возглавлявший правительство Эстонии. Пошел он, правда, на этот шаг не от хорошей жизни.

"Назревал референдум о статусе северо-восточной Эстонии, где русских особенно много. Был принят исторический компромисс: мы даем вам участвовать в местных выборах, наделяем гражданством ряд уважаемых людей из вашей общины, а взамен вы отказываетесь от идеи референдума. Этот компромисс оказался огромным благом для Эстонии, поскольку сразу же сбил накал этнических противоречий и перевел диалог в куда более конструктивное русло", —подчеркивает Розенвалдс.

Невидимый потолок



Есть у неграждан одно существенное преимущество, которое отсутствует даже у полноправных жителей Эстонии. По иронии судьбы, они первыми воплотили мечту о единой Европе от Лиссабона до Владивостока. Когда Эстония в 2004 году вступила в Евросоюз, неграждане сначала не имели возможности свободных поездок по ЕС. Но уже с января 2007 года "серопаспортники" решением Совета Евросоюза были наделены правом безвизового передвижения по всей территории сообщества (правда, за исключением Великобритании и Ирландии). А уже в июне 2008-го тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ, по которому лица без гражданства, проживающие в Эстонии и Латвии, получили возможность приезжать без оформления виз и в Россию. Это было сделано, чтобы хоть как-то поддержать зарубежных соотечественников, оказавшихся в угнетенном положении.

Для многих из неграждан возможность свободного передвижения по континенту значит несравненно больше, чем преимущества, даваемые гражданским паспортом. Поэтому большим разочарованием стало известие о том, что с лета 2016 года власти России перестали впускать без виз тех неграждан, кто родился уже после 6 февраля 1992-го. Особенно сильно это ударило по молодежи, учившейся в российских вузах. Но поднялся возмущенный шум — и уже в апреле 2017 года правительство России постановило впускать в страну всех прибалтийских неграждан вне зависимости от их возраста.