Российская делегация в Совете Европы бойкотировала выступления спикеров парламентов стран Балтии

Она подчеркнула, что спикеры парламентов всех трех стран Балтии очень прямо говорили о военной агрессии России на Украине, из-за которой не следовало восстанавливать право голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По мнению Мурниеце, это очень показательно.

Спикеры парламентов стран Балтии указали в своих выступлениях на то, что российская военная агрессия противоречит ценностям ПАСЕ и реагировать на нее необходимо соответствующим образом.

Мурниеце также сообщила, что сегодня состоялось координационное совещание группы "Балтия+", на котором проходило обсуждение, как представители стран-единомышленников впредь будут работать в ПАСЕ. На встрече присутствовали представители Латвии, Литвы, Эстонии и Украины, а также наблюдатели от Исландии и Финляндии.

Как сообщалось, 25 июня этого года ПАСЕ согласилась восстановить право голоса России, которое были приостановлено в связи с аннексией принадлежащего Украине Крымского полуострова в 2014 году. Несмотря на сильное сопротивление со стороны Украины, 118 членов ПАСЕ проголосовали за восстановление права голоса российской делегации, 62 — проголосовали против, а 10 — воздержались.