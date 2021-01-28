Рокировочка: Сийм Каллас отказался от поста вице-спикера Рийгикогу

"Больше нет охоты передавать законопроекты и запросы. Принял от имени руководства один запрос и теперь у меня есть одно объявление", - сказал он на заседании

"В связи с изменениями в правящей коалиции и Рийгикогу я подаю в отставку с поста вице-председателя", - сказал он.

Каллас сказал, что ему жаль покидать свою должность, где к нему относились уважительно. "Новое время - новые люди", - пояснил Каллас.

Из пресс-службы Рийгикогу сообщили, что выборы новых заместителей спикера проведут на первом заседании следующей рабочей недели. Так как в первую неделю февраля пленарных заседаний не предусмотрено, выборы пройдут на заседании 8 февраля.

В понедельник Сийм Каллас сказал Delfi, что в марте на очередных выборах руководства Рийгикогу коалиция планировала выдвинуть кандидатом в спикеры Юрия Ратаса (Центристская партия), а вице-спикером - Ханно Певкура (Партия реформ).

Теперь Певкур может занять этот пост на месяц раньше. "Если депутаты коалиции меня поддержат, то так и будет", - сказал Певкур сегодня Delfi.

О том, кого оппозиция выдвинет кандидатом на место второго вице-спикера, Певкур подробно рассуждать не стал. "Некая логика говорит, что Хелир (Валдор-Сеэдер, лидер партии Isamaa) мог бы продолжить работу на этом месте, - сказал Певкур. - Но я, конечно, не хочу прогнозировать, что сделает оппозиция и о том, как они договорятся".