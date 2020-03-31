Родственница больного коронавирусом: еще недавно он был абсолютно здоровым, а сейчас не в силах даже написать нам из больницы смс

”Ясно одно: многие из нас не умеют искать места для уединенных прогулок и идут туда, где гуляют другие”, — пишет женщина.

”Второй печальный момент — посещение местного магазина. Хотя я и пыталась держаться от остальных покупателей подальше, они все равно со всех сторон облепляли меня. Даже кассирша, пробираясь за кассу, не преминула потереться об меня вместо того, чтобы попросить пропустить. Я поняла, что впредь буду ходить только в такие большие магазины, как Selver и Rimi”.

”Но все это — лишь предисловие к истории, которую я хочу вам рассказать. Итак, в начале эпидемии коронавирусом заболел один мой близкий родственник, который вначале говорил, что это несерьезная болезнь и для паники нет причин. Но сейчас он уже неделю находится в больнице, и в последние два дня у нас нет с ним связи”.

”Он более не в силах писать сообщения и отвечать на звонки. Его здоровье с каждым днем ухудшается. И полной информации о том, что с ним сейчас, у нас нет. Мы не имеем ни малейшего понятия, как у него дела и чем все это кончится. И это шокирует”.

”Но еще больше шокирует то, что это совершенно здоровый человек. У него нет ни одного хронического заболевания, ни одной проблемы со здоровьем. Еще месяц назад он активно занимался бегом, был здоровым и сильным, а теперь…”

”Это все пугает. И если несколько недель назад мы с семьей думали, что лучше переболеть этим коронавирусом, чтобы выработался иммунитет и не надо было больше переживать, то теперь даже самые здоровые и сильные из нас не хотят даже высовываться из дома, не говоря уже о том, чтобы заболеть”.