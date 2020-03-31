31.03.2020, 14:52

Родственница больного коронавирусом: еще недавно он был абсолютно здоровым, а сейчас не в силах даже написать нам из больницы смс

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Родственница больного коронавирусом: еще недавно он был абсолютно здоровым, а сейчас не в силах даже написать нам из больницы смс
Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Читательница Naistekas недоумевает, почему людям постоянно приходится повторять, чтобы они сидели дома. Она отмечает, что количество народа на улицах уменьшилось, но недостаточно.

”Ясно одно: многие из нас не умеют искать места для уединенных прогулок и идут туда, где гуляют другие”, — пишет женщина.

”Второй печальный момент — посещение местного магазина. Хотя я и пыталась держаться от остальных покупателей подальше, они все равно со всех сторон облепляли меня. Даже кассирша, пробираясь за кассу, не преминула потереться об меня вместо того, чтобы попросить пропустить. Я поняла, что впредь буду ходить только в такие большие магазины, как Selver и Rimi”.

”Но все это — лишь предисловие к истории, которую я хочу вам рассказать. Итак, в начале эпидемии коронавирусом заболел один мой близкий родственник, который вначале говорил, что это несерьезная болезнь и для паники нет причин. Но сейчас он уже неделю находится в больнице, и в последние два дня у нас нет с ним связи”.

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”Он более не в силах писать сообщения и отвечать на звонки. Его здоровье с каждым днем ухудшается. И полной информации о том, что с ним сейчас, у нас нет. Мы не имеем ни малейшего понятия, как у него дела и чем все это кончится. И это шокирует”.

”Но еще больше шокирует то, что это совершенно здоровый человек. У него нет ни одного хронического заболевания, ни одной проблемы со здоровьем. Еще месяц назад он активно занимался бегом, был здоровым и сильным, а теперь…”

”Это все пугает. И если несколько недель назад мы с семьей думали, что лучше переболеть этим коронавирусом, чтобы выработался иммунитет и не надо было больше переживать, то теперь даже самые здоровые и сильные из нас не хотят даже высовываться из дома, не говоря уже о том, чтобы заболеть”.

”Хочу сказать, что заболеть и попасть в больницу может каждый. Мне очень тяжело читать новости о смертях, количестве пациентов интенсива и знать, что один из них — близкий мне человек. Это ужасно — каждый день читать эти цифры и думать, относится он к этим людям в критическом состоянии или он просто находится в интенсиве. Это ужасно, когда понимаешь, что сегодня последний вариант звучит как благословение”.

”Люди, пожалуйста, оставайтесь дома! Пусть этот ужас побыстрее закончится!”

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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