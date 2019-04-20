20.04.2019, 18:30
Родившегося в Таллиннском зоопарке тюлененка назвали Вирго
Родившегося в марте в Таллиннском зоопарке тюлененка назвали Virgo, посетителям зоопарка маленького тюленя пока не показывают, пишет rus.err.
Родившегося в марте в Таллиннском зоопарке тюлененка назвали Virgo, посетителям зоопарка маленького тюленя пока не показывают, пишет rus.err.
Таллиннский зоопарк написал на своей странице в Facebook, что в середине недели встретятся мать тюлененка Лиелу вместе малышом и отец маленького тюленя Латыш. Папа-тюлень осмотрел своего сына, которого работники зоопарка назвали Вирго, но отнесся к нему не очень дружелюбно и поэтому малыш еще некоторое время останется в безопасном для него месте.
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