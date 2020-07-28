28.07.2020, 11:20
Родители с подозрением на COVID-19 привели ребенка в детский сад
Вчера в городе Йыхви родители, ожидающие результатов анализа на коронавирус, привели ребенка в детский сад.
Вчера в городе Йыхви родители, ожидающие результатов анализа на коронавирус, привели ребенка в детский сад.
Сегодня Департамент здоровья установил, что кроме родителей COVID-19 болеет еще один член данной семьи.
Новость будет дополнена.
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