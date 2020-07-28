Родители с подозрением на COVID-19 привели ребенка в детский сад

Сегодня Департамент здоровья установил, что кроме родителей COVID-19 болеет еще один член данной семьи.

Заместитель директора Йыхвиских детских садов Малле Виснапуу подтвердила Delfi, что смешанную группу Sajajalgsed в детском саду ”Калевипоэг” вчера посетил ребенок, родители которого больны коронавирусом.

Всего в данной группе 14 детей.

”Родители позвонили вчера в половину четвертого и сообщили, что больны коронавирусом. Дедушка сразу же забрал ребенка из детского сада и мы вместе с Департаментом здоровья начали предпринимать меры”, — сказала Виснапуу.

Смешанную группу было решено закрыть до конца недели. Руководство учреждения попросило родителей следить за состоянием здоровья детей и при появлении симптомов сразу же сообщить семейному врачи и в детский сад.

Как пояснила советник по прессе департамента Эйке Кингсепп, у родителей ребенка появились симптомы, которые могли указывать на COVID-19, поэтому они и сделали тест. Несмотря на это, вчера до получения результатов они все же решили отвести ребенка в сад. По словам Кинсепп, речь идет об очаге среди родственников: кроме родителей болен еще один член семьи. Она предполагает, что, скорее всего, в ближайшее время, в семье появится еще один зараженный.

Самому ребенку пока анализ не проводили, поскольку симптомов у него нет.

”К сожалению, мы имеем дело с потенциальным очагом больших масштабов, поскольку эти люди много где бывали, — отметила Кингсепп. — Мы активно ищем места заражения и картографируем контакты. Вероятно, уже завтра поступит новая информация”.

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