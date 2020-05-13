Родители и учителя обеспокоены: насколько полезны электронные методы образования в эстонских школах?

Исследователи в области образования изучат влияние пользования цифровыми учебными ресурсами на обучение и преподавание

В исследовании, которым руководит профессор образовательных технологий Маргус Педасте, примут участие ученики и учителя основной школы. Исследователи рассмотрят, как используются цифровые обучающие средства и контент, и проанализируют влияние личностных качеств и умственных способностей детей, а также обстановки в школе и дома на обучение при помощи цифровых средств.

”Многие родители и учителя в настоящее время обеспокоены тем, является ли обучение с использованием цифровых учебных материалов достаточно эффективным — все ли дети усваивают необходимый материал, чтобы в дальнейшем успешно достигать своих жизненных целей? Наши преподаватели уже довольно давно начали пробовать различные варианты и они хотели бы получить более четкие отзывы о том, что правильнее и лучше”, — считает Кристель Рилло, заместитель руководителя отдела электронных услуг Министерства образования и науки.

Эстонские исследователи считают, что, рассматривая будущие перспективы цифровых возможностей, эту тему следует изучить дополнительно: отдельно рассмотреть цели и способы использования технологий, а также пользователя и его поддержку. Так как во время нынешнего дистанционного обучения широко используются электронные методы, на результаты опроса возлагаются еще большие надежды.

По словам Рилло, исследование ”Digiefekt” призвано выяснить, какие цели могут быть достигнуты с помощью того или иного цифрового решения, и как достижение результатов зависит от учащегося, учителя и среды обучения. Основываясь на результатах, исследователи надеются дать рекомендации по обучению и преподаванию. Кроме того, разработчикам цифровых учебных материалов дадут научные рекомендации.

Педагогическое образование и обучение также получат от этого пользу.

”Эстонские школы довольно смело внедряют решения в области цифрового обучения и образовательных технологий, но нынешнее чрезвычайное положение сделала цифровой переворот прямо-таки неизбежной необходимостью”, — считает Маргус Педасте, глава исследовательской группы. По его мнению, многие нынешние цифровые решения будут использоваться и после восстановления обучения в обычном режиме. ”Чтобы они приносили максимальную пользу как можно большему числу учеников, необходимы более точные знания и критерии принятия решений”, — говорит Педасте, который надеется опубликовать первые результаты исследования уже в следующем году.