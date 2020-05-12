Родителей начали оповещать о назначении их ребенку места в школе по месту жительства

Родители, подавшие заявки через портал eKool, получат извещение о назначении места в школе в этой же среде. Школы разошлют родителям через ресурс eKool приглашения, после чего последние смогут их подтвердить. Родители, подавшие заявление письменно, а также те, кто заявления не подали, получат письменное извещение - оно будет отправлено по указанному в Регистре народонаселения адресу проживания ребенка. Если родитель не является пользователем eKool, то для подтверждения места ему нужно будет лично связаться с назначенной ребенку школой. Родители могут подтвердить место в школе до 10 июня.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отмечает, что всем таллиннским детям гарантировано место в одной из муниципальных школ по месту жительства, но отмечает, что необходимо обязательно подтвердить то, что ребенок будет ходить в эту школу.

«Это очень важно, потому что незабронированные к назначенному времени места становятся вакантными и их заполняют ученики на основании правил приема школы, - подчеркнул вице-мэр. – Подтверждение места гарантирует то, что ребенок пойдет в выбранную школу, о чем известили семью. Если назначенная школа ребенку не подходит, можно выбрать другую, в которой есть свободные места. В таком случае с ходатайством о назначении места нужно обратиться напрямую в школу».

Назначение школы по месту жительства происходит на основании Закона об основной школе и гимназии, исходя из которого, при назначении школы в первую очередь учитывается ее близость к указанному в Регистре народонаселения адресу проживания ребенка, а также обучение в этой же школе братьев или сестер. При возможности учитывается и пожелание родителей.

В этом году родители подали в общей сложности 3335 ходатайств о назначении школы по месту жительства, из них 3307 – через портал eKool, 28 – на бумаге. В школах или классах с общегородским приемом в новом учебном году будут учиться 453 ребенка.

Больше информации на страничке Таллиннского департамента образования.

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