Родитель ученика гимназии Кристийне: нет никакой информации от школы, а на тренировки ходить можно?

На момент 14:26 от гимназии Кристийне не поступило какой-либо информации для родителей о карантине в школе. Министерство образования заявило через СМИ: в течение двух недель обучение будет проходить дистанционно. Поговоривший с Delfi родитель ребенка из гимназии Кристийне хочет знать, что это значит. Также открытым остается вопрос о том, продлится ли из-за этого учебный год. У родителей уже есть планы на каникулы, поэтому перенос занятий на лето будет настоящей катастрофой.

"Больше всего беспокоит то, что нет никакой информации. Даже неизвестно, в какой класс ходил больной ребенок", — критикует руководства мама. "Ходил он в первый класс и общался только с одноклассниками, или в 7-9, где круг общения намного шире", — добавила она.

"Этот дурацкий карантин сильно влияет на нашу жизнь. Можно ли ходить на тренировки после школы?" — вопрошает она.

Ребенок доволен жизнью, так как не понимает, что такое коронавирус и насколько все серьезно. "Для них это интересно, новый опыт. Для них хорошо, что в школу не надо ходить, плохо лишь одно — нельзя ходить на тренировки", — рассказала мать ученика.

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