Родилась в России: международная игра пройдет в сентябре в Ласнамяэ

”Эстония известна во всем мире своими крупными кампаниями по сбору мусора. Похожая природоохранная инициатива набирает популярность и в мире — речь идет о командной игре по сбору и сортировке мусора, придуманная россиянином Дмитрием Йоффе, в которой помимо уборки мусора и азарта присутствует также и соревновательный момент”, — сказал Андрес Вяэн, старейшина района Ласнамяэ.

Он добавил, что игра, безусловно, изменит восприятие толоки людьми, ведь уборка — это не скучная обязанность, а увлекательная и веселая игра. ”Для игроков мусор — это не что-то неприятное, а ценный ресурс для зарабатывания очков и получения призов”, — объясняет Вяэн. ”Надеемся, что эко-игра даст дополнительную мотивацию содержать наш дом и окружающую его территорию в чистоте и порядке, а совместное дело в игровой форме повысит уровень сознательности и ответственности, что побудит людей более бережно относиться к своей среде обитания и окружающей среде в целом”, — сказал Вяэн.

Для проведения эко-игры в районе Ласнамяэ управа выбрала территорию на Синимяэ, где команды будут собирать мусор, сортировать отходы по видам и решать дополнительные задачи, такие как викторины на экологические темы.

В начале игры всем участникам будет предоставлен необходимый инвентарь, нагрудные бэйджи и правила игры. За подсчетом очков будет следить специально разработанное мобильное приложение. В конце соревнования команды, набравшие большее количество очков, будут награждены призами, затем пройдет большой пикник для всех участников.