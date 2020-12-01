RMK призывает: выберите себе новогоднюю елку в государственном лесу!

По словам главного лесничего RMK Андреса Сеппа, эстоноземельцы любят традицию принесения из леса рождественских елок, потому что это дает нам повод в осенне-зимнее время отправиться на природу с близкими и вместе поискать самую подходящую рождественскую елку. Ведь все-таки, ель, которую сам с семьей принесешь из леса — милее всего!

Поэтому с целью поддержания нашей прекрасной традиции RMK уже с 2008 года предлагает возможность привезти рождественскую елку из государственного леса. RMK также дарит рождественские ели всем патронатным домам, которые сообщают о таком желании, елки из государственных лесов также украшают помещения многих общественных организаций и государственных учреждений.

В государственных лесах елки можно рубить только в тех местах, где у них нет шансов вырасти — по краям обочин и канав, под линиями электропередачи и в старом лесу. В мобильном приложении RMK и на домашней странице www.rmk.ee/jolka можно найти в помощь онлайн-карту, на которой указано местонахождение ищущего елку человека и показаны ближайшие места, где можно срубить ель.

Elektrilevi, хороший партнер RMK, подчеркивает, что при выборе ели, находящейся под линиями электропередачи, необходимо прежде всего позаботиться о безопасности — убедиться, что верхушка дерева находится минимум на 3 метра ниже линии электропередачи. Также, передвигаясь рядом с линиями электропередачи, нужно вести себя особенно внимательно и убедиться в том, чтобы не было оборванных штормом линий электропередачи. Об упавшем на линию дереве или оборванной линии электропередачи следует сообщить по телефону 112 или 1343.

Елки нельзя брать в молодых насаждениях и в природоохранных зонах. Молодой лес легко опознать по тому, что там за деревьями постоянно ведется уход и они в основном одной высоты. Охраняемые территории отмечены на карте государственного леса коричневым цветом, также отмечены их границы. На месте они преимущественно все отмечены специальными табличками.

Ель необходимо оплатить мобильным или банковским платежом до того, как начнете ее рубить. Елка высотой до метра стоит 3 евро, высотой 1-2 метра — 8 евро и 2-3 метра — 13 евро. Также можно купить и более высокие ели, цены на них приведены на домашней странице RMK. SMS или подтверждение платежного поручения нужно иметь при себе в лесу — их могут проверить сотрудники RMK и Инспекции окружающей среды во время выборочных контрольных рейдов.