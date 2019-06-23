RMK — любителям шашлыка: из лесов Эстонии вывозят сотни тонн мусора в год

Главный принцип отдыхающего — после отдыха лес должен выглядеть так же, как и до. Все, что мы приносим на шашлыки, мы должны забрать с собой.

Несмотря на постоянную разъяснительную работу и угрозы штрафов, ситуация с мусором в лесах не становится лучше. В Эстонии насчитывается 2,2 миллиона га леса, из которых в 2017 году вывезли 281 т. мусора. В 2018 году эта цифра составила уже 290 т. Сумма очистки леса впервые достигла 100 тыс. евро за год. Самое тяжелое положение с загрязнением лесов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, именно в этих краях ”производят” более половины убранного мусора.

Большую его часть (95%) составляют бытовые и строительные отходы, за ними следуют опасные отходы, стекло и металл. Больше всего мусора образуется всё так же в окрестностях городов. Ещё больше распространилась привычка выбрасывать мешки с мусором на обочину дороги, или в лесу.

Для борьбы с нарушителями RMK установил в наиболее проблематичных местах веб-камеры. О нарушителях, благодаря таким камерам, можно сообщать в местные самоуправления или в инспекцию по охране окружающей среды.

RMK также призывает всех бдительных людей фотографировать тех, кто выбрасывают мусор в лесах, записывать номера их автомобилей и передавать доказательный материал в инспекцию по охране окружающей среды — телефон 1313, адрес электронной почты 1313@112.ee, или же сообщать в местное самоуправление.