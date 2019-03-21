RMK издал книгу о столетней истории эстонских лесов

Составитель книги Трийн Кусмин говорит, что в работе над этим изданием не ставила цель повторить уже имеющиеся глубокие исследования. Она предложила рассказать столетнюю историю эстонских лесов посредством фотографий. ”Они представляют жизнь и нравы прежнего времени, работу и рабочие инструменты, людей и их взаимоотношение с лесом”, — уточняет Трийн Кусмин.

Рассматривая старые снимки, видишь и такое, что сегодня кажется невероятным: как из-за нехватки подходящих пастбищ скот пасли в лесу, как в духе советского принципа ”покорения природы” в 1950-е годы леса опрыскивали с самолетов ядохимикатами для уничтожения насекомых, как для облесения альваров взрывали каменистую почву под посадочные борозды.

”А вот некоторые проблемы видятся вполне себе современными, например, беспокойство ученых-лесоводов по поводу лесной политики в 1920-е годы или в 1960-е — в связи с началом прокладки туристических троп и созданием кострищ. Тогда проблему популяризации отдыха в лесах связывали с опасностью их засорения мусором и затаптывания лесной поросли”, — поясняет госпожа Кусмин.

Эта книга — поклон лесам Эстонии и тем людям, которые сберегали лес, выращивали и использовали его. Выпуском этого тома отмечается также 150-летие издания первой книги по лесному делу на эстонском языке.

Книгу издал Центр управления государственными лесами. Ее составитель — Трийн Кусмин. Книга издана на эстонском и английском языках, приобрести ее можно будет в книжных магазинах Эстонии.