RMK ищет арендаторов для государственных лугов

При восстановлении и уходе за передаваемыми в пользование полуприродными сообществами RMK будет считаться с теми, кто до этого осуществлял уход за этими землями. Предпочитаемыми являются прежде всего лица, которые до сих пор осуществляли уход за конкретным земельным участком. Во вторую очередь предпочтение будет отдано пользователю земли, прилегающей к полуприродному сообществу.
Передачу в пользование земель, подведомственных RMK, организует отдел охраны природы RMK. Первое предложение, опубликованное вчера, включает более 1300 гектар земель. Второе предложение состоится в апреле.
В этом году большую часть предложенного на конкурс составляют заливные и береговые луга, альвары, а также, например, 130 гектар лесолугов и пастбищ.
Подробную информацию об аукционе, времени проведения, условиях и по отдельным земельным участкам вы найдете на сайте RMK.
Полуприродные сообщества — это свойственные ландшафту Эстонии лесолуга, альвары, пустоши, пастбища, лесопастбища, береговые, пойменные, суходольные и заболоченные луга. Это земли, которые долго использовались как пастбища и сенокосы и для сохранения богатства видов которых необходима умеренная человеческая деятельность.
В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 47 процентов эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, заботится о сохранении природных богатств, своей лесохозяйственной деятельностью приносит доход государству, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.