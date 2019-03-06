RMK ищет арендаторов для государственных лугов

RMK передаст расположенные на подведомственных ему землях полуприродные сообщества в аренду тем, кто будет их обслуживать и хочет внести свой вклад в сохранение уникальных природных сообществ.

Член правления RMK Кристьян Тыниссон говорит, что RMK заинтересован в том, чтобы как можно больше полуприродных сообществ поступило в пользование связанных с сельской жизнью предпринимателей и предприимчивых граждан.

”Полуприродные сообщества — это та часть охраны природы , которая без предприимчивости местного населения была бы обречена на угасание. Участие местных жителей — это ключ, который обеспечит такую заботу сообществам, нуждающемся в малой хозяйственной интенсивности. Она сохранит дорогие людям ландшафты, а также их уникальное природное богатство. Земли, сдаваемые в аренду, помогают усилить сотрудничество между государством и местными предпринимателями, связанными с сельской жизнью. Это также будет хорошим примером тому, что и на природоохранных территориях можно жить и работать”, — считает господин Тыниссон.

Поскольку хозяйствование на полуприродных сообществах затруднено и часто зависит от погодных условий, RMK не назначает на аукционе стартовую цену участков, сдаваемых в аренду. При необходимости RMK поможет оформить взятые в аренду участки в пригодные к уходу: выполнит необходимые восстановительные работы, например, рубку и фрезеровку пней.