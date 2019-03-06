06.03.2019, 14:05

RMK ищет арендаторов для государственных лугов


rus.delfi.ee
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Eesti loodus, taimed
Eesti loodus, taimedFoto: Arvi Kriis

В этом году для восстановления полуприродных сообществ и ухода за ними RMK передает в пользование в порядке торгов с ограниченным участием более 1350 гектаров земельных участков, которые нуждаются в разнообразных восстановительных работах и дальнейшем уходе, сообщает пресс-служба RMK.

RMK передаст расположенные на подведомственных ему землях полуприродные сообщества в аренду тем, кто будет их обслуживать и хочет внести свой вклад в сохранение уникальных природных сообществ.

Член правления RMK Кристьян Тыниссон говорит, что RMK заинтересован в том, чтобы как можно больше полуприродных сообществ поступило в пользование связанных с сельской жизнью предпринимателей и предприимчивых граждан.

”Полуприродные сообщества — это та часть охраны природы , которая без предприимчивости местного населения была бы обречена на угасание. Участие местных жителей — это ключ, который обеспечит такую заботу сообществам, нуждающемся в малой хозяйственной интенсивности. Она сохранит дорогие людям ландшафты, а также их уникальное природное богатство. Земли, сдаваемые в аренду, помогают усилить сотрудничество между государством и местными предпринимателями, связанными с сельской жизнью. Это также будет хорошим примером тому, что и на природоохранных территориях можно жить и работать”, — считает господин Тыниссон.

Поскольку хозяйствование на полуприродных сообществах затруднено и часто зависит от погодных условий, RMK не назначает на аукционе стартовую цену участков, сдаваемых в аренду. При необходимости RMK поможет оформить взятые в аренду участки в пригодные к уходу: выполнит необходимые восстановительные работы, например, рубку и фрезеровку пней.

При восстановлении и уходе за передаваемыми в пользование полуприродными сообществами RMK будет считаться с теми, кто до этого осуществлял уход за этими землями. Предпочитаемыми являются прежде всего лица, которые до сих пор осуществляли уход за конкретным земельным участком. Во вторую очередь предпочтение будет отдано пользователю земли, прилегающей к полуприродному сообществу.

Передачу в пользование земель, подведомственных RMK, организует отдел охраны природы RMK. Первое предложение, опубликованное вчера, включает более 1300 гектар земель. Второе предложение состоится в апреле.

В этом году большую часть предложенного на конкурс составляют заливные и береговые луга, альвары, а также, например, 130 гектар лесолугов и пастбищ.

Подробную информацию об аукционе, времени проведения, условиях и по отдельным земельным участкам вы найдете на сайте RMK.

Полуприродные сообщества — это свойственные ландшафту Эстонии лесолуга, альвары, пустоши, пастбища, лесопастбища, береговые, пойменные, суходольные и заболоченные луга. Это земли, которые долго использовались как пастбища и сенокосы и для сохранения богатства видов которых необходима умеренная человеческая деятельность.

В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 47 процентов эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, заботится о сохранении природных богатств, своей лесохозяйственной деятельностью приносит доход государству, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.

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