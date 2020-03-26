Rimi начнет снабжать работников скорой помощи наборами энергетически ценных продуктов

На первоначальном этапе планируется, что Rimi будет снабжать работников скорой продуктовыми наборами в течение следующих четырех недель.
”На сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда коронавирус только набирает обороты — это означает, что в ближайшие недели у наших врачей будет еще больше работы”, — сказал руководитель Rimi Вайдо Падумяэ. ”В тяжелые времена нельзя никого оставлять одного — даже, если у нас нет возможности выходить из дома, должны быть люди, на которых мы могли бы опереться в случае необходимости. То же самое правило действует и в отношении скорой помощи и медицинских работников: поддерживая их по мере возможности как средствами индивидуальной защиты, так и едой, мы показываем, что не оставляем их одних. Мы благодарны всем медицинским работникам, которые трудятся не покладая рук и рискуют своим здоровьем”.
Rimi поддержит работников скорой помощи во всех трех странах Балтии.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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