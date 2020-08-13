Рийна Солман: с финансированием НКО не всем всё ясно

Министр народонаселения пояснила, что отчёт за прошлый год ясно показал: неправительственные объединения Эстонии крепки, но для развития этого сектора важно тесное сотрудничество с самоуправлениями и государством.

”О финансировании некоммерческих объединений в последнее время говорится немало. Возможно, у кого-то возникли и ложные представления об этом. Опросы показали, что пожертвования, членские взносы и доходы от предпринимательства являются существенной частью материальной базы НКО. С целью способствовать сбору пожертвований для НКО была усовершенствована система представления декларации о доходах: с этого года можно пожертвовать возвращаемый подоходный налог в пользу нравящейся вам неправительственной организации сразу по заполнении декларации,” — пояснила Солман.

Уточнив, что по самым свежим данным Налогово-таможенного департамента этой возможностью воспользовалось более четырёх тысяч человек, пожертвовавших неправительственным организациям более 136 тысяч евро.

Министр Солман указала и на улучшение экономических показателей социальных учреждений. ”Мы видим, что на таких предприятиях трудится больше работников, чем раньше, и их доходы существенно возросли,” — сказала она. Недоходные объединения и целевые учреждения, базирующиеся на гражданской инициативе, получили в 2018 году прибыль в размере 182,2 млн евро, дав работу 12 000 жителям.

”Вдобавок к наёмным работникам в гражданском обществе действует много добровольцев, которые прилагают силы в интересах того, чтобы жизнь в Эстонии стала лучше. Государство и самоуправления могут поддерживать объединения в деле привлечения волонтёров. Вызванный пандемией кризис ясно показал, что помощников много, но для того, чтобы дойти до нуждающиеся в их помощи, требуется промежуточное звено, в роли которого обычно и выступает неправительственная организация,” — добавила министр народонаселения.

Рийна Солман также прокомментировала переезд Целевого капитала гражданского общества в Вильянди. ”Это — часть плана по переводу государственных служащих из Таллинна в другие города. Тем самым мы создаём в регионах дополнительные госбюджетные рабочие места, которые обеспечивают семьям достойный уровень жизни в сельских районах. Я вижу, что в новом месте целевое учреждение может ещё эффективнее поддерживать местные дела, благодаря чему мы сохраним жизнь и за пределами двух больших ”центров притяжения” — Тарту и Таллинна,” — сказала Рийна Солман.