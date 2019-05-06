Рийна Сольман: государство не намерено проникать к людям в спальню

На прошедшей сегодня в Nordic Hotel Forum конференции ”Деньги или дети?”, посвященной Дню матери, министр народонаселения Рийна Сольман в своем докладе сказала, что государство не намерено проникать к людям в спальню, поэтому они могут чувствовать себя свободно и не должны делать выбор между деньгами и детьми.
Рийна Сольман отметила, что речь, скорее, идет о ценностях. ”Если мы будем ценить превыше всего карьеру, успех и богатство, то в результате у нас будет общество со встроенной таблицей Excel. Расставляя так приоритеты, далеко не уйдешь. На первом месте должно быть общество, где во главе угла стоит семья”.
Описывая свою молодость, Рийна Сольман подчеркнула, что у нее в то время было не много вещей, потому что в них просто не было необходимости. ”Мой старший сын смеется, когда я рассказываю, как жили в то время. Когда я поступила в университет, у меня ничего не было, и создавая семью в комнате в общежитии, я не чувствовала себя обделенной. И потом, живя в маленькой комнатке рядом с канавой в Ласнамяэ, я была вполне счастлива. Во второй раз я уже осознанно выбирала хорошее жилье и хотела приобрести для ребенка новые и качественные вещи. Хотя, на самом деле, ребенку это неважно, ему нужна только любовь и дом. Важно, чтобы ребенок родился в правильной среде”.
”Если заглянуть в будущее, в котором нас ждет старость, то чем больше будет детей, тем больше у нас будет денег”, — сказала министр народонаселения. ”Большую часть нашей пенсии будут платить дети и внуки. Я очень хочу, чтобы в будущем мы жили лучше, чем сегодня, и чтобы иммигранты не вытесняли наших жителей. Я хочу, чтобы вернулись те, кто уехал в поисках лучшей жизни. Хорошая жизнь не означает большое количество денег. Свежий воздух, хорошее настроение, безопасный и полный любви дом — это те факторы, которые нельзя измерить деньгами”.
Рийна Сольман отметила, что семьи в Эстонии хотят больше детей, чем сейчас — это подтверждают все исследования. ”Задача государства заключается в создании наилучших условий для воспитания детей. Нам нужно развивать семейную политику с упором на многодетность. Например, пособие для многодетных семей помогло повысить рождаемость третьего ребенка на 25%”.
На прошедшей сегодня в честь Дня матери конференции выступили министр науки и образования Майлис Репс, министр народонаселения Рийна Сольман, патрон SOS Lasteküla Кристи Каллас, настоятель прихода Яаниского и Тартуского университета Трийн Кяпп, психотерапевт Хайде Антсон, семейный терапевт Кайя Капста-Форрестер, предприниматель Майре Мильдер. В панельной дискуссии приняли участие член Рийгикогу Рийна Сиккут, предприниматель Кристель Круустюк, журналист Тойво Тянавсуу и политик Марко Померантс.
Конференцию организовал фонд SA Väärtustades Elu (www.save.ee), под предводительством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца проводятся уже с 2012-го года
Спонсорами конференции выступили Совет по налогу на азартные игры и Совет церквей Эстонии.