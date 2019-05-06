Рийна Сольман: государство не намерено проникать к людям в спальню

Рийна Сольман отметила, что речь, скорее, идет о ценностях. ”Если мы будем ценить превыше всего карьеру, успех и богатство, то в результате у нас будет общество со встроенной таблицей Excel. Расставляя так приоритеты, далеко не уйдешь. На первом месте должно быть общество, где во главе угла стоит семья”.

Описывая свою молодость, Рийна Сольман подчеркнула, что у нее в то время было не много вещей, потому что в них просто не было необходимости. ”Мой старший сын смеется, когда я рассказываю, как жили в то время. Когда я поступила в университет, у меня ничего не было, и создавая семью в комнате в общежитии, я не чувствовала себя обделенной. И потом, живя в маленькой комнатке рядом с канавой в Ласнамяэ, я была вполне счастлива. Во второй раз я уже осознанно выбирала хорошее жилье и хотела приобрести для ребенка новые и качественные вещи. Хотя, на самом деле, ребенку это неважно, ему нужна только любовь и дом. Важно, чтобы ребенок родился в правильной среде”.

”Если заглянуть в будущее, в котором нас ждет старость, то чем больше будет детей, тем больше у нас будет денег”, — сказала министр народонаселения. ”Большую часть нашей пенсии будут платить дети и внуки. Я очень хочу, чтобы в будущем мы жили лучше, чем сегодня, и чтобы иммигранты не вытесняли наших жителей. Я хочу, чтобы вернулись те, кто уехал в поисках лучшей жизни. Хорошая жизнь не означает большое количество денег. Свежий воздух, хорошее настроение, безопасный и полный любви дом — это те факторы, которые нельзя измерить деньгами”.