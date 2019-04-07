Рийна Сиккут: в коалиционном договоре социальные темы отошли на задний план

"Для достижения гендерного равноправия необходима последовательная работа и пример в лице публичного сектора. Жаль, что более справедливое распределение обязанностей по уходу, сегрегация в образовании и на рынке труда, сокращение разницы в зарплатах между женщинами и мужчинами, увеличение доли женщин на руководящих постах не нашли отражения в коалиционном договоре.

В ситуации, когда в коалиционном договоре содержится пункт о необходимости внесения в конституцию положения о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной, а также указана конкретная дата проведения референдума на эту тему, отказ от упоминания в договоре темы гендерного равноправия является неслучайным и, учитывая высказывания одного из партнеров по коалиции, говорит о риске растерять то, что уже было достигнуто на этом направлении.

Что касается сферы здравоохранения, то в коалиционном договоре во многом декларируется то, что и так уже есть. Например, в части сокращения очередей к врачам не предлагается ни одной новой меры в дополнение к тем, что были начаты уже предыдущей коалицией. Не нашлось в коалиционном договоре и места для страхования пациентов, которое было бы в интересах и работников сферы здравоохранения, и пациентов, и пошло бы на пользу качеству услуг.

Детские пособия, семейные пособия, плата за детский сад и многое другое вообще не упоминаются в договоре. И это в коалиции, которая создает пост министра народонаселения и, по идее, могла бы придавать значение семейной политике.

Жаль и то, что такой опытный и профессиональный министр как Кайа Ива не получила возможность продолжить свою работу в практически мужском правительстве".