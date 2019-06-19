19.06.2019, 11:25

Рийна Сиккут стала президентом женского крыла Социал-демократической партии

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rus.delfi.ee
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Riina Sikkut
Riina SikkutFoto: Madis Veltman

Съезд женского объединения Kadri избрал новым президентом организации депутата Рийгикогу и члена правления Социал-демократической партии Рийну Сиккут, сообщает партия.

”Это большая честь — возглавить одно из самых активных политических объединений Эстонии, которое выступает за то, чтобы в обществе было больше человечности и заботы друг о друге, чтобы женщин было лучше слышно в политике”, — отметила Сиккут.

”Члены женского объединения, так же как и социал-демократы работают во имя того, чтобы Эстония не делилась на победителей и проигравших”, — подчеркнула она.

Вице-президентами Kadri избраны Элле Пютсепп и Эве Кислов.

Kadri является женским крылом Cоциал-демократической партии. В прошлом году организация, действующая в статусе самостоятельного недоходного объединения, отметила свое 25-летие.

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