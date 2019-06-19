Рийна Сиккут стала президентом женского крыла Социал-демократической партии

”Это большая честь — возглавить одно из самых активных политических объединений Эстонии, которое выступает за то, чтобы в обществе было больше человечности и заботы друг о друге, чтобы женщин было лучше слышно в политике”, — отметила Сиккут.

”Члены женского объединения, так же как и социал-демократы работают во имя того, чтобы Эстония не делилась на победителей и проигравших”, — подчеркнула она.

Вице-президентами Kadri избраны Элле Пютсепп и Эве Кислов.

Kadri является женским крылом Cоциал-демократической партии. В прошлом году организация, действующая в статусе самостоятельного недоходного объединения, отметила свое 25-летие.