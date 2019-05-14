14.05.2019, 13:32

Рийна Сиккут: снижение алкогольного акциза увеличит преступность, насилие, заболеваемость и смертность

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Греэте Пальги
Редактор: Вера Степанова
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Riina Sikkut
Riina SikkutFoto: Sven Arbet

Вчера министр финансов Мартин Хельме сообщил, что с 1 июля алкогольный акциз уже мог бы быть ниже. Вице-председатель фракции социал-демократов Рийна Сиккут это решение не одобряет.

"К сожалению или к счастью, мир вокруг нас сложен и повернуть время вспять невозможно. Снижение акцизов не прекратит в одночасье приграничную торговлю на юге и не прибавит ее на севере", — сказала Сиккут. Она добавила, что в Латвию ездят по многим причинам, например, летом в отпуск или за покупками в мебельный магазин Ikea.

По мимо этого, по оценке Сиккут, причины изменения пунктов назначения путешествий финских туристов многообразны. "Среди прочего стали доступнее по цене путешествия в экзотические места, Finnair делает выгодные прямые рейсы в Азию, и в прошлом году в Финляндии смягчились правила, которые касаются продающегося в продуктовых магазинах алкоголя", — сказала она.

Коалиционные партнеры до сих пор не поддерживают идею Мартина Хельме о снижении акциза. Министр экономики, центрист Таави Аас в апреле не посчитал такой шаг возможным, и правительство отложило принятие решений по влияющим на бюджет темам, будь то акцизы или повышение пенсии. "Факт также в том, что правительство не обсуждало соответствующий законопроект и Рийгикогу на следующей неделе не собирается. Учитывая все это, чрезвычайно сложно прогнозировать, что с 1 июля могло бы вступить в силу то, чего еще не существует", — пояснила Сиккут.

Вице-председатель фракции социал-демократов отметила, что алкоголь наносит много вреда как жизни и здоровью людей, так и семейным отношениям и внутренней безопасности Эстонии. Для уменьшения вреда от алкоголя нужна разнообразная деятельность — ограничения рекламы, консультации по освобождению от зависимости и услуги лечения, а также касающиеся цены и доступности алкоголя решения.

"Изменениям последних лет с точки зрения здоровья населения можно будет дать оценку через несколько лет. Центральной целью алкогольной политики должно быть сохранение и улучшение жизни и здоровья людей", — посчитала Сиккут. Снижение акциза, по ее оценке, очевидно, увеличит вызванный алкоголем вред — преступность, насилие, заболеваемость и смертность — и не принесет ожидаемого экономического дохода. "Влияние изменений алкогольного акциза на бюджет и экономику в целом прогнозируют специалисты Министерства финансов. Я доверяю их прогнозам".

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