Рийна Сиккут: снижение алкогольного акциза увеличит преступность, насилие, заболеваемость и смертность

Коалиционные партнеры до сих пор не поддерживают идею Мартина Хельме о снижении акциза. Министр экономики, центрист Таави Аас в апреле не посчитал такой шаг возможным, и правительство отложило принятие решений по влияющим на бюджет темам, будь то акцизы или повышение пенсии. "Факт также в том, что правительство не обсуждало соответствующий законопроект и Рийгикогу на следующей неделе не собирается. Учитывая все это, чрезвычайно сложно прогнозировать, что с 1 июля могло бы вступить в силу то, чего еще не существует", — пояснила Сиккут.

Вице-председатель фракции социал-демократов отметила, что алкоголь наносит много вреда как жизни и здоровью людей, так и семейным отношениям и внутренней безопасности Эстонии. Для уменьшения вреда от алкоголя нужна разнообразная деятельность — ограничения рекламы, консультации по освобождению от зависимости и услуги лечения, а также касающиеся цены и доступности алкоголя решения.

"Изменениям последних лет с точки зрения здоровья населения можно будет дать оценку через несколько лет. Центральной целью алкогольной политики должно быть сохранение и улучшение жизни и здоровья людей", — посчитала Сиккут. Снижение акциза, по ее оценке, очевидно, увеличит вызванный алкоголем вред — преступность, насилие, заболеваемость и смертность — и не принесет ожидаемого экономического дохода. "Влияние изменений алкогольного акциза на бюджет и экономику в целом прогнозируют специалисты Министерства финансов. Я доверяю их прогнозам".