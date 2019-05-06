Рийна Сиккут поборется за должность председателя Социал-демократической партии

Сиккут отметила, что, конечно же, социал-демократы всегда защищали права работников, выступали за равные возможности для всех и говорили, что никого не оставляют в беде. ”Но прежде всего социал-демократы всегда были прогрессивными. Теми, кто смотрит в будущее и кто формирует будущее таким образом, чтобы от этого выиграли и общество в целом, и каждый отельный человек”, — сказала она.

”Забота и оказание помощи нуждающимся не означает бесконечное "держание за руку". Социал-демократы выступают за то, чтобы каждый человек мог сам создавать свою жизнь. Никто из нас не просыпается утром с мыслью "как государство сможет мне сегодня помочь". Мы хотим сами справляться со своей жизнью. И сообща делаем то, что одному не под силу и не позволяет справляться нам в одиночку”, — подчеркнула Рийна Сиккут.

По ее словам, не менее важно и то, как мы общаемся и дискутируем друг с другом, решаем разногласия и находим компромиссы. Рийна Сиккут отметила, что политика должна быть дружелюбной, честной, наукоемкой и привлекательной для людей. ”Ничего не изменится в лучшую сторону, если мы будем обижать и обижаться, кричать и бояться. У нас нет предателей, врагов или изгоев. Никому нельзя причинять боль, у всех есть право находиться за столом, задавать вопросы и получать ответы”, — отметила Рийна Сиккут.

Она также сказала, что гордится тем, что является социал-демократом, и хочет вести партию вперед вместе с сильной командой — руководителями местных самоуправлений, опытными членами партии, депутатами Рийгикогу и другими единомышленниками.

Рийна Сиккут вступила в партию, когда в мае прошлого года заняла пост министра здоровья и труда. По итогам прошедших в марте парламентских выборов она прошла в Рийгикогу и стала заместителем председателя фракции социал-демократов. Она окончила Тартуский университет по направлению "народное хозяйство" и получила в Лондонском университете степень магистра по специальности "политика здравоохранения". Рийна Сиккут замужем за вице-канцлером Министерства экономики и коммуникаций Сиймом Сиккутом. В их семье растут двое детей.

Социал-демократы выберут нового председателя партии на съезде, который пройдет 9 июня в Тарту. Кандидатов могут выдвигать все делегаты съезда.