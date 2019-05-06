06.05.2019, 08:13

Рийна Сиккут поборется за должность председателя Социал-демократической партии

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rus.delfi.ee
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Riina Sikkut
Riina SikkutFoto: Madis Veltman

Депутат Рийгикогу и экс-министр здоровья и труда Рийна Сиккут подтвердила своим однопартийцам, что будет участвовать в выборах нового председателя Социал-демократической партии.

О своем желании побороться за должность председателя соцдемов ранее также сообщили Лаури Ляэнеметс и Индрек Саар.

Кандидатуру Сиккут поддержало женское крыло социал-демократов. Съезд по выборам нового лидера партии пройдет 9 июня.

Рийна Сиккут в своем обращении отметила, что параллельно с анализом прежних недочетов партии нужно найти ответ на вопрос, какую роль социал-демократы играют в эстонском обществе.

”Вопрос не в более высокой пенсии или дополнительных выходных днях, а в том, какие проблемы мы должны решать в 21 веке с таким же чувством миссии, как это было более века назад при создании государственной пенсии или оплачиваемого отпуска”, — сказала Сиккут.

”Государственное медицинское страхование, социальные пособия, пенсия, удобное рабочее место, даже оплачиваемый отпуск и бесплатное образование — это те революционные идеи, за которыми в свое время стояли социал-демократы. И сегодня все поддерживают эти идеи”, — привела Сиккут примеры.

По словам Сиккут, с одной стороны, она согласна, что социал-демократы должны вернуться к своим истокам, но при этом момент требует большего. ”Нынешние изменения в мире влияют на нас больше, чем когда бы то ни было ранее”, — сказала она, подчеркнув, что необходимо сформировать амбициозную программу для успешного развития Эстонии.

Сиккут отметила, что, конечно же, социал-демократы всегда защищали права работников, выступали за равные возможности для всех и говорили, что никого не оставляют в беде. ”Но прежде всего социал-демократы всегда были прогрессивными. Теми, кто смотрит в будущее и кто формирует будущее таким образом, чтобы от этого выиграли и общество в целом, и каждый отельный человек”, — сказала она.

”Забота и оказание помощи нуждающимся не означает бесконечное "держание за руку". Социал-демократы выступают за то, чтобы каждый человек мог сам создавать свою жизнь. Никто из нас не просыпается утром с мыслью "как государство сможет мне сегодня помочь". Мы хотим сами справляться со своей жизнью. И сообща делаем то, что одному не под силу и не позволяет справляться нам в одиночку”, — подчеркнула Рийна Сиккут.

По ее словам, не менее важно и то, как мы общаемся и дискутируем друг с другом, решаем разногласия и находим компромиссы. Рийна Сиккут отметила, что политика должна быть дружелюбной, честной, наукоемкой и привлекательной для людей. ”Ничего не изменится в лучшую сторону, если мы будем обижать и обижаться, кричать и бояться. У нас нет предателей, врагов или изгоев. Никому нельзя причинять боль, у всех есть право находиться за столом, задавать вопросы и получать ответы”, — отметила Рийна Сиккут.

Она также сказала, что гордится тем, что является социал-демократом, и хочет вести партию вперед вместе с сильной командой — руководителями местных самоуправлений, опытными членами партии, депутатами Рийгикогу и другими единомышленниками.

Рийна Сиккут вступила в партию, когда в мае прошлого года заняла пост министра здоровья и труда. По итогам прошедших в марте парламентских выборов она прошла в Рийгикогу и стала заместителем председателя фракции социал-демократов. Она окончила Тартуский университет по направлению "народное хозяйство" и получила в Лондонском университете степень магистра по специальности "политика здравоохранения". Рийна Сиккут замужем за вице-канцлером Министерства экономики и коммуникаций Сиймом Сиккутом. В их семье растут двое детей.

Социал-демократы выберут нового председателя партии на съезде, который пройдет 9 июня в Тарту. Кандидатов могут выдвигать все делегаты съезда.

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