Рийгикогу выделяет более 140 000 евро крышевых денег движению против абортов
Сегодня огласили предложения о распределении так называемых крышевых денег Рийгикогу, самую крупную часть из которых - 141 000 евро - получит MTÜ Elu Marss.
Сегодня огласили предложения о распределении так называемых крышевых денег Рийгикогу, самую крупную часть из которых - 141 000 евро - получит MTÜ Elu Marss.
В августе этого года состоялся марш в защиту жизни и традиционной семьи.
На демонстрации звучал лозунг "Жизнь священна!", также люди требовали прекращения финансирования абортов из средств Больничной кассы.
Среди участников марша можно было увидеть как министра финансов Мартина Хельме, так и министра внутренних дел Марта Хельме. В мероприятии также принимал участие евродепутат Яак Мадисон вместе с семьей.
Организатором мероприятия выступило MTÜ Elu Marss, и среди демонстрантов можно было найти людей любой возрастной категории.
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