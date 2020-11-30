Рийгикогу выделяет более 140 000 евро крышевых денег движению против абортов

В августе этого года состоялся марш в защиту жизни и традиционной семьи.

На демонстрации звучал лозунг "Жизнь священна!", также люди требовали прекращения финансирования абортов из средств Больничной кассы.

Среди участников марша можно было увидеть как министра финансов Мартина Хельме, так и министра внутренних дел Марта Хельме. В мероприятии также принимал участие евродепутат Яак Мадисон вместе с семьей.

Организатором мероприятия выступило MTÜ Elu Marss, и среди демонстрантов можно было найти людей любой возрастной категории.

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