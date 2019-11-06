Рийгикогу выдал мандаты на участие эстонских военных в международных операциях(1)
В Рийгикогу сегодня прошли второе чтение представленные Министерством обороны проекты, которые позволят Эстонии в следующем году внести свой вклад в международные военные операции и в боеготовые подразделения, предоставив для участия в них до 160 и до 234 военнослужащих соответственно. При этом Эстония расширит свое участие в руководимой Францией антитеррористической операции ”Бархан” в Мали.
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