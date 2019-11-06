Рийгикогу выдал мандаты на участие эстонских военных в международных операциях

”Руководимая Франций операция направлена непосредственно на борьбу с терроризмом в Мали. В Мали конечной целью операции является стабилизация ситуации до степени, которая позволит властям самостоятельно обеспечивать безопасность”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

"Эта операция дает нам возможность тесно сотрудничать с важными союзниками, прежде всего с Францией," добавил Луйк. Франция обязалась принять участие в составе боевой группы НАТО в Эстонии в 2021 году.

Помимо Франции, в Мали и в регионе Сахеля действуют ООН и миссия Европейского союза, и в их рамках — порядка двадцати стран Европы.

”Если посмотреть на все эти международные организации и страны, которые активно действуют в Мали и регионе, то можно сказать, что международное сообщество отлично понимает, что потенциальной террористической и миграционной угрозой следует очень серьезно заниматься на месте”, — добавил Луйк.