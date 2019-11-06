06.11.2019, 21:49

Рийгикогу выдал мандаты на участие эстонских военных в международных операциях

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Kaitseminister Luik kohtus Mali kolleegi ning Euroopa Liidu ja ÜRO missioonide juhtidega
Kaitseminister Luik kohtus Mali kolleegi ning Euroopa Liidu ja ÜRO missioonide juhtidegaFoto: PAO EUTM MALI

В Рийгикогу сегодня прошли второе чтение представленные Министерством обороны проекты, которые позволят Эстонии в следующем году внести свой вклад в международные военные операции и в боеготовые подразделения, предоставив для участия в них до 160 и до 234 военнослужащих соответственно. При этом Эстония расширит свое участие в руководимой Францией антитеррористической операции ”Бархан” в Мали.

”Руководимая Франций операция направлена непосредственно на борьбу с терроризмом в Мали. В Мали конечной целью операции является стабилизация ситуации до степени, которая позволит властям самостоятельно обеспечивать безопасность”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

"Эта операция дает нам возможность тесно сотрудничать с важными союзниками, прежде всего с Францией," добавил Луйк. Франция обязалась принять участие в составе боевой группы НАТО в Эстонии в 2021 году.

Помимо Франции, в Мали и в регионе Сахеля действуют ООН и миссия Европейского союза, и в их рамках — порядка двадцати стран Европы.

”Если посмотреть на все эти международные организации и страны, которые активно действуют в Мали и регионе, то можно сказать, что международное сообщество отлично понимает, что потенциальной террористической и миграционной угрозой следует очень серьезно заниматься на месте”, — добавил Луйк.

Увеличение контингента в Мали поможет укрепить безопасность эстонских подразделений и позволит им проводить операции самостоятельно. Существующая механизированная пехотная группа, подразделение поддержки и штабные офицеры будут дополнены новыми силами, а именно медицинским и саперным подразделением, а также подразделением управления огнем. Эстония также отправит в Мали подразделение специального назначения. В общей сложности в операции ”Бархан” примут участие до 95 эстонских военнослужащих; кроме того, Эстония направит своих штабных офицеров в миротворческую миссию ООН и в миссию Европейского Союза по обучению подразделений Малийской армии.

Эстония участвует в составе 46 военнослужащих в рамках учебно-консультационной миссии Resolute Support под руководством НАТО в Афганистане.

В отношении операции вооруженных сил США и их союзников ”Inherent Resolve/Непоколебимая решимость” в Ираке Рийгикогу увеличил мандат с 10 до 20 военнослужащих. Расширение мандата позволит Эстонии гибко реагировать на изменяющуюся ситуацию в области безопасности в Ираке.

Кроме того, в следующем году планируется участие до 210 военнослужащих в Силах быстрого реагирования НАТО (NRF) в составе мотопехотной роты (Балтийский батальон), подразделения специальных операций, штабных офицеров и экипажа минного тральщика, а также участие до 24 военнослужащих в составе боеготовых подразделений объединенных экспедиционных сил (JEF) Соединенного Королевства. Поскольку речь идет о боеготовых подразделениях, то во время их боевого дежурства военнослужащие будут размещаться в Эстонии.

Что касается остальных операций, Эстония, большей частью, продолжит сотрудничество в прежнем объеме. В целом, Эстония будет участвовать как в операциях ООН (UNIFIL в Ливане, UNTSO на Ближнем Востоке, MINUSMA в Мали), НАТО (Resolute Support Mission в Афганистане, NMI в Ираке), Европейского Союза (EUTM в Мали, EUNAVFOR в Средиземном море), так и в военной операции Inherent Resolve под руководством США в Ираке, и в контртеррористической операции Франции ”Бархан” в Мали.

Как и в предыдущие годы, Министерство обороны ходатайствовало о предоставлении мандата на возможное первое и срочное участие до 50 военнослужащих в международной военной операции, проводимой НАТО или государством-членом НАТО, ЕС или ООН.

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