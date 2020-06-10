Рийгикогу внес изменения в Закон о заграничной службе
10 июня на заседании Рийгикогу принял закон, призванный привести заграничную службу в соответствие с принципами публичной службы.
10 июня на заседании Рийгикогу принял закон, призванный привести заграничную службу в соответствие с принципами публичной службы.
Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о заграничной службе и, в связи с этим, в другие законы (45 SE) среди прочего приведет систему зарплат работников заграничной службы в соответствие с системой зарплат других чиновников. Также будут изменены принципы выплаты суточных для зарубежных командировок и компенсации расходов, связанных с длительными зарубежными командировками.
Будет изменен порядок командирования в иностранные представительства дипломатов-специалистов и внештатных административных служащих. Решения относительно их командирования, в т.ч. назначения на должность, остаются в компетенции командирующего министерства. Поправки также призваны повысить гибкость при решении вопросов на местном уровне. Закон сократит расходы и частоту действий, связанных с выдачей дипломатических паспортов.
Поправки затронут всех работающих в иностранных представительствах чиновников и членов их семей, т.е. порядка 800 человек. Общий доход находящегося в долгосрочной заграничной командировке служащего не сократится. Цель — сделать так, чтобы уровень жизни служащих в результате процессов упрощения и гармонизации заграничной службы не изменился. При вступлении закона в силу комиссия Рийгикогу по иностранным делам проследит, чтобы прикладные акты выполняли установленную цель.
За принятие закона проголосовали 87 членов Рийгикогу.
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