02.07.2020, 20:33
Рийгикогу соберется на внеочередную сессию для обсуждения мер по смягчению кризиса рабочей силы(1)
По предложению 42 членов Рийгикогу 6 июля спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас созывает внеочередную сессию в зале заседаний замка Тоомпеа. Заседание начнется в 12:00.
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