02.07.2020, 20:33

Рийгикогу соберется на внеочередную сессию для обсуждения мер по смягчению кризиса рабочей силы

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Riigikogu
RiigikoguFoto: Priit Simson

По предложению 42 членов Рийгикогу 6 июля спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас созывает внеочередную сессию в зале заседаний замка Тоомпеа. Заседание начнется в 12:00.

На повестке дня внеочередной сессии — первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон об иностранцах (смягчение кризиса рабочей силы) (192 SE).

Сессия продлится, пока повестка дня не будет исчерпана.

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