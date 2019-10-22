Рийгикогу ратифицировал международное соглашение, позволяющее молодежи из Эстонии работать в Японии без визы

За принятие закона (46SE) проголосовали 79 членов Рийгикогу.

Соглашение между государствами дает молодежи из Японии и Эстонии право на работу в соответствующей стране без предварительной регистрации визы в Департаменте полиции и пограничной охраны. Правительство Японии ежегодно будет назначать число виз, которые можно будет выдавать гражданам Эстонии.

Соглашение вступит в силу через 120 дней после того, как Эстония уведомит Японию о завершении внутригосударственного производства, необходимого для выдачи гражданам Японии туристических виз с правом на работу.

Соглашение способствует укреплению отношений между Эстонией и Японией и повышению популярности туризма среди молодежи, позволяет оставаться в стране в течение более длительного срока и при желании не только проводить там отпуск, но и работать в течение непродолжительного времени.

Эстония заключила схожие соглашения с Австралией, Новой Зеландией и Канадой.