22.10.2019, 12:25

Рийгикогу ратифицировал международное соглашение, позволяющее молодежи из Эстонии работать в Японии без визы

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rus.delfi.ee
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Hüppelaud 2017 neljas päev, naiskond Mõhtu
Hüppelaud 2017 neljas päev, naiskond MõhtuFoto: Anni Õnneleid

Рийгикогу принял Закон о ратификации Соглашения между Правительством Эстонской Республики и правительством Японии о туризме с правом работы, на основании которого Эстония и Япония могут выдавать гражданам соответствующего государства в возрасте 18–30 лет многократные визы с правом работы, действительные на протяжении не более одного года.

За принятие закона (46SE) проголосовали 79 членов Рийгикогу.

Соглашение между государствами дает молодежи из Японии и Эстонии право на работу в соответствующей стране без предварительной регистрации визы в Департаменте полиции и пограничной охраны. Правительство Японии ежегодно будет назначать число виз, которые можно будет выдавать гражданам Эстонии.

Соглашение вступит в силу через 120 дней после того, как Эстония уведомит Японию о завершении внутригосударственного производства, необходимого для выдачи гражданам Японии туристических виз с правом на работу.

Соглашение способствует укреплению отношений между Эстонией и Японией и повышению популярности туризма среди молодежи, позволяет оставаться в стране в течение более длительного срока и при желании не только проводить там отпуск, но и работать в течение непродолжительного времени.

Эстония заключила схожие соглашения с Австралией, Новой Зеландией и Канадой.

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