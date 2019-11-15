15.11.2019, 08:30

Рийгикогу рассмотрит законопроект по борьбе с договорными играми и допингом


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Dopinguproovid
DopinguproovidFoto: CHRISTINNE MUSCHI, REUTERS/Scanpix

Комиссия по культуре Рийгикогу решила в четверг направить на первое чтение законопроект, призванный упорядочить выплаты стипендий спортсменам и бороться с договорными играми и использованием допинга.

Председатель комиссии Ааду Муст сказал, что на практике не облагаемые налогом стипендии сейчас выплачиваются и спортсменам, которые, по сути, состоят в трудовых отношениях. В этом случае не делаются государственные выплаты, в результате чего у спортсменов отсутствуют социальные гарантии. ”Неясность с доходами может отразиться на спортивных результатах. Кроме того, многие таланты, думая о будущем, делают выбор в пользу другой карьеры”, — сказал он.

Согласно анализу, в 2016–2017 гг. стипендия была выплачена порядка 1350, а в 2018 году — 928 спортсменам. ”У многих из них нет медицинской страховки и не копится трудовой стаж для пенсии. Благодаря поправке увеличится число спортсменов, у которых будет заключен договор со спортивными организациями. Это обеспечит спортсменам социальные гарантии. Законопроект значительно сократит серую зону вокруг нынешней ситуации”, — сказал Муст.

Член комиссии Кристина Шмигун-Вяхи отметила, что хаотичная система оплаты — это проблема, которая ставит всю спортивную сферу в шаткое положение. ”Законопроект призван создать специальное регулирование выплаты спортивных стипендий и пособий. Это позволит избежать споров и злоупотреблений с выплатой стипендий и создаст стабильность в сфере спорта”, — сказала Шмигун-Вяхи. ”В результате принятия этого законопроекта спорт можно будет считать профессией, и это — прекрасно”, — сказала она.

Согласно законопроекту, в один календарный год без уплаты налога спортсмену можно в общей сложности выплачивать стипендию в размере 12-кратной месячной минимальной ставки заработной платы. Спортсмен может получать стипендию от нескольких спортивных организаций или школ до достижения предельной ставки.

Кроме того, Пенитенциарный кодекс будет дополнен поправкой о допинговых преступлениях. Таковыми являются назначение, склонение к использованию или помощь в использовании вещества или метода, а также производство, изготовление, продажа, перевоз, передача соответствующих веществ или их перевоз через государственную границу. Согласно действующему порядку, наказание применяется лишь в отношении склонения к использованию допинга в случае применения лекарств.

Согласно законопроекту, будет создан контактный пункт для борьбы с манипулированием спортивными состязаниями. Он будет заниматься просветительской деятельностью и информировать о соответствующей борьбе профильные организации.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о внесении изменений в Закон о спорте и, в связи с этим, в другие законы (105 SE) представил комиссии министр культуры Тынис Лукас.

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