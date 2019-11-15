Рийгикогу рассмотрит законопроект по борьбе с договорными играми и допингом

Председатель комиссии Ааду Муст сказал, что на практике не облагаемые налогом стипендии сейчас выплачиваются и спортсменам, которые, по сути, состоят в трудовых отношениях. В этом случае не делаются государственные выплаты, в результате чего у спортсменов отсутствуют социальные гарантии. ”Неясность с доходами может отразиться на спортивных результатах. Кроме того, многие таланты, думая о будущем, делают выбор в пользу другой карьеры”, — сказал он.

Согласно анализу, в 2016–2017 гг. стипендия была выплачена порядка 1350, а в 2018 году — 928 спортсменам. ”У многих из них нет медицинской страховки и не копится трудовой стаж для пенсии. Благодаря поправке увеличится число спортсменов, у которых будет заключен договор со спортивными организациями. Это обеспечит спортсменам социальные гарантии. Законопроект значительно сократит серую зону вокруг нынешней ситуации”, — сказал Муст.

Член комиссии Кристина Шмигун-Вяхи отметила, что хаотичная система оплаты — это проблема, которая ставит всю спортивную сферу в шаткое положение. ”Законопроект призван создать специальное регулирование выплаты спортивных стипендий и пособий. Это позволит избежать споров и злоупотреблений с выплатой стипендий и создаст стабильность в сфере спорта”, — сказала Шмигун-Вяхи. ”В результате принятия этого законопроекта спорт можно будет считать профессией, и это — прекрасно”, — сказала она.