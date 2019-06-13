Рийгикогу рассмотрит возможность принятия второго гражданства и предоставление гражданства детям иностранцев(8)
Руководство Рийгикогу приняло в четверг в производство пять законопроектов, сообщает пресс-служба парламента.
Руководство Рийгикогу приняло в четверг в производство пять законопроектов, сообщает пресс-служба парламента.
Два законопроекта касаются внесения изменений в Закон о гражданстве.
Поданный фракцией Партии реформ законопроект предусматривает возможность иметь гражданам Эстонии по рождению гражданство другой страны (других стран). Предлагаемыми поправками предусматривается также восстановление в гражданстве Эстонии тех лиц, которые приобрели его до 26 февраля 1992 года, но которые были вынуждены от него отказаться, а также тех лиц, которых сочли утратившими гражданство или отказавшимися от него.
Свой проект изменения Закона о гражданстве внесла также фракция Социал-демократической партии.
Проектом предлагается разрешить ходатайствовать о гражданстве Эстонии в порядке натурализации родившимся в Эстонии детям до 15-летнего возраста, родитель (родители) которого являются лицами либо с неопределенным гражданством, либо гражданами третьих стран, и постоянно проживали в Эстонии до 20 августа 1991 года. Проект предлагает отказаться при ходатайстве об эстонском гражданстве от требования от ходатая наличия долговременного разрешения на жительство или права на постоянное жительство, но сохраняя требование, что ходатайствующий законно находился бы в Эстонии на основании разрешения на жительство или права на жительство.
Оба законопроекта будет рассматривать Конституционная комиссия Рийгикогу. Осенняя сессия Рийгикогу XIV созыва начнется 9 сентября.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Бунт мигрантов в ФРГ: что известно
Женщина вышла замуж за инвалида: на свадьбе ее ждал сюрприз
Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России