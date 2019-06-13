Рийгикогу рассмотрит возможность принятия второго гражданства и предоставление гражданства детям иностранцев

Два законопроекта касаются внесения изменений в Закон о гражданстве.

Поданный фракцией Партии реформ законопроект предусматривает возможность иметь гражданам Эстонии по рождению гражданство другой страны (других стран). Предлагаемыми поправками предусматривается также восстановление в гражданстве Эстонии тех лиц, которые приобрели его до 26 февраля 1992 года, но которые были вынуждены от него отказаться, а также тех лиц, которых сочли утратившими гражданство или отказавшимися от него.

Свой проект изменения Закона о гражданстве внесла также фракция Социал-демократической партии.