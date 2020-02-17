Рийгикогу рассмотрит три законопроекта об аптечной реформе

Сегодня на заседании комиссия по социальным делам решила направить три различных проекта закона о внесении изменений в Закон о лекарственных препаратах пленарному заседанию на первое чтение. Законопроекты 127 SE и 141 SE будут рассмотрены в первом чтении 26 февраля. Законопроект 139 SE — 25 февраля.
По словам председателя комиссии по социальным вопросам Тыниса Мёльдера, все три законопроекта было решено направить пленарному заседанию. В этот раз комиссия не сформировала мнение, следует ли закончить первое чтение. Решение о судьбе законопроектов примет пленарное заседание. Он добавил, что, согласно регламенту работы Рийгикогу, первое чтение завершается без голосования в случае, если в ходе прений ни одна фракция не внесла предложение об отклонении законопроекта. ”Так как вопрос — масштабный и имеет большое влияние, было бы справедливым при формировании позиции не ограничиваться лишь мнением членов комиссии по социальным делам. Решение должно быть принято при участии максимального количества депутатов”, — сказал Мёльдер.
Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что за свою практику члена и председателя комиссии по социальным делам впервые сталкивается со случаем, в котором комиссия не формирует собственное мнение, а оставляет решение по законопроекту за пленарным заседанием. ”Можно предположить, какая судьба ожидает законопроекты на пленарном заседании. Вероятно, чтение законопроектов социал-демократов будет предложено прервать. Далее депутаты продолжат рассмотрение законопроекта Консервативной народной партии Эстонии, к которому можно будет представить предложения о поправках”, — сказала Кютт.
Проект закона о внесении изменений в Закон о лекарственных препаратах 127 SE призван позволить больничным аптекам самостоятельно ввозить лекарства в страну. Цель законопроекта 139 SE — внести поправки в Закон о лекарственных препаратах таким образом, чтобы регулирование не ограничивало собственность владельцев аптек. Законопроект 141 SE направлен на то, чтобы требование относительно собственности провизора считалось выполненным и в том случае, если управляющими владельцами аптеки являются несколько провизоров.
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