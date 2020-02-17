Рийгикогу рассмотрит три законопроекта об аптечной реформе

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что за свою практику члена и председателя комиссии по социальным делам впервые сталкивается со случаем, в котором комиссия не формирует собственное мнение, а оставляет решение по законопроекту за пленарным заседанием. ”Можно предположить, какая судьба ожидает законопроекты на пленарном заседании. Вероятно, чтение законопроектов социал-демократов будет предложено прервать. Далее депутаты продолжат рассмотрение законопроекта Консервативной народной партии Эстонии, к которому можно будет представить предложения о поправках”, — сказала Кютт.

Проект закона о внесении изменений в Закон о лекарственных препаратах 127 SE призван позволить больничным аптекам самостоятельно ввозить лекарства в страну. Цель законопроекта 139 SE — внести поправки в Закон о лекарственных препаратах таким образом, чтобы регулирование не ограничивало собственность владельцев аптек. Законопроект 141 SE направлен на то, чтобы требование относительно собственности провизора считалось выполненным и в том случае, если управляющими владельцами аптеки являются несколько провизоров.