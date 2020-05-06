Рийгикогу рассмотрит план объединения Департамента окружающей среды с Инспекцией по окружающей среде

Председатель комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар отметил, что объединение двух ведомств в одно уже какое-то время находится на повестке дня. Законопроекты с похожим содержанием уже доходили до третьего чтения в парламенте, но для их принятия каждый раз не хватало требуемого большинства голосов.

”Ранее принять закон не удалось ввиду отсутствия необходимых анализов. На сегодняшний день они составлены и я уверен, что объединение Департамента окружающей среды с Инспекцией по окружающей среде по-прежнему целесообразно, так как это поможет решить ряд возникших в сфере проблем, — пояснил Сависаар. — Объединив ведомства, мы повысим эффективность планирования деятельности в сфере охраны природы и окружающей среды и сможем лучше организовать надзор. Благодаря этому люди и предприятия начнут внимательнее относиться к экологии. Повысится законопослушность в вопросах, касающихся окружающей среды. Также улучшится поступление платы за природопользование”. Название объединенного учреждения — Департамент окружающей среды. Головная контора будет расположена в Пярну.

Член комиссии по окружающей среде Хейки Краних отметил, что цели Департамента окружающей среды и Инспекции по окружающей среде во многом совпадают, но из-за того, что это разные организации и работу не всегда удается скоординировать, не все связанные между собой задачи удавалось решать успешно и результативно.

”Создав единый департамент, мы сможем сэкономить средства и повысить качество услуг в сфере окружающей среды. Изменения при этом будут довольно простые и быстрые, — сказал Краних. — Благодаря объединению учреждений мы сможем создать сильный центр компетенции, где мы сможем собирать информацию, необходимую для защиты природы. Это повысит эффективность применения мер в сфере окружающей среды”.