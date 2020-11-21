Рийгикогу проконсультировался на тему прозрачности госбюджета

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, делегация МВФ задала вопросы об экономических прогнозах, которые являются основой составления государственного бюджета, и их расчетах.

Делегации МВФ был предоставлен обзор процесса составления государственного бюджета, соблюдения правил и учета оценки экспертов, а также прозрачности и понятности бюджета.

«В ходе встречи мы пришли к выводу, что мы можем быть удовлетворены экономическими прогнозами, а также прогнозами доходов бюджета и отчетностью», – сказала Лаури. Она добавила, что основная проблема связана с расходами: расходы недостаточно прозрачны и обоснованы; отсутствует такой обзор текущих расходов в бюджете, который позволил бы сравнивать планы с реальностью. «Ответственное управление финансами означает не только составление планов, но и контроль за их соблюдением и выполнением, чтобы при необходимости вовремя внести коррективы. Только так можно избежать огромного и неожиданного дефицита».

Член финансовой комиссии Айвар Сыэрд сказал, что в составленных правительством долгосрочных проектах бюджета отсутствуют план действий и меры по сокращению дефицита бюджета после выхода из кризиса. «Но эти меры уже должны быть разработаны и описаны. Этого сделано не было. Что касается прозрачности государственного бюджета, то сейчас мы не можем быть довольны сложившейся ситуацией. Переход на процессно-ориентированное бюджетирование не улучшил прозрачность государственного бюджета, а наоборот», – отметил Сыэрд.

В видеовстрече приняли участие председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Юрген Лиги, заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури и члены комиссии Рийна Сиккут, Андрес Сутт и Айвар Сыэрд.

На встречах делегация Международного валютного фонда обсудит с представителями государственного и частного сектора экономическую политику Эстонии. По итогам консультаций в рамках ежегодной основной миссии МВФ в Эстонии будет подготовлен отчет фонда с оценкой экономической политики страны. В видеовстрече приняла участие руководитель делегации МВФ Саже де Клерк.