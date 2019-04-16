Рийгикогу проголосует за утверждение нового правительства Ратаса в среду

Председатель Центристской партии Юри Ратас 17 апреля выступит перед Рийгикогу с докладом о принципах формирования будущего правительства, после чего на голосование будет поставлен вопрос об утверждении парламентом нового состава кабинета министров, рассказывает rus.err.ee.
"Мы подали в Рийгикогу ходатайство внести этот вопрос в качестве дополнительного пункта повестки на завтрашнем заседании [17 апреля] и провести голосование", — подтвердил Ратас во вторник вечером ERR.
После доклада лидера центристов депутаты смогут задать ему два вопроса, а затем пройдет голосование.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сначала предложила сформировать правительство лидеру Партии реформ Кае Каллас как победителю выборов. На состоявшемся 15 апреля голосовании Каллас как возможного премьер-министра поддержали 45 депутатов, против проголосовали 53.