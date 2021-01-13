Рийгикогу проголосовал против проведения референдума о браке — центристы его не поддержали

В итоге за проведение референдума проголосовали лишь депутаты EKRE и некоторые особо консервативные депутаты Isamaa. Депутаты фракции Центристской партии, которая была одним из иницииаторов законопроекта, проведение референдума не поддержали.

Против проголосовали соцдемы, реформисты, члены Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс, Сийм Кийслер и Юллар Сааремяэ, а также центрист Имре Соояэр. Остальные центристы в голосовании не участвовали, как и члены Isamaa Михаил Лотман и Райво Тамм.

"Ну, что уж там. Заседание законечно", - завершил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сагу со скандальным референдумом.