Рийгикогу проголосовал против проведения референдума о браке — центристы его не поддержали(52)
Законопроект о проведении народного голосования о браке не нашел поддержки в Рийгикогу. Его поддержали лишь 26 депутатов, против проголосовали 49.
Законопроект о проведении народного голосования о браке не нашел поддержки в Рийгикогу. Его поддержали лишь 26 депутатов, против проголосовали 49.
В итоге за проведение референдума проголосовали лишь депутаты EKRE и некоторые особо консервативные депутаты Isamaa. Депутаты фракции Центристской партии, которая была одним из иницииаторов законопроекта, проведение референдума не поддержали.
Против проголосовали соцдемы, реформисты, члены Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс, Сийм Кийслер и Юллар Сааремяэ, а также центрист Имре Соояэр. Остальные центристы в голосовании не участвовали, как и члены Isamaa Михаил Лотман и Райво Тамм.
"Ну, что уж там. Заседание законечно", - завершил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сагу со скандальным референдумом.
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