Рийгикогу продлил срок действия водительских прав граждан Соединенного Королевства в случае Брекзита

Согласно инициированному правительством Закону о внесении изменений в Закон о дорожном движении в связи с выходом Соединенного Королевства из Европейского союза (61 SE), в случае выхода государства из Европейского союза, выданные им водительские права будут действовать в течение 12 месяцев с момента выхода из ЕС без договора или после окончания переходного периода. Поправка касается лиц, постоянно проживавших в Эстонии до Брекзита. Кроме того, после Брекзита в Эстонии будет по-прежнему действовать выданная компетентным учреждением Соединенного Королевства парковочная карта на автомобиль, обслуживающий слепых и людей с ограниченными возможностями.
Для сохранения права на управление автомобилем соответствующее водительское удостоверение необходимо в течение года поменять на эстонское.
Закон потенциально направлен на 1397 граждан Соединенного Королевства, имеющих действующую ID-карту (по данным Департамента полиции и пограничной охраны на 1 августа).
Закон вступит в силу на следующий день после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
За принятие закона проголосовали 82 членa Рийгикогу.
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