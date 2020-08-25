Рийгикогу призвал Беларусь провести новые выборы президента

Заявление поддержали 92 депутата, воздержавшихся и проголосовавших против не было. На месте присутствовали 93 депутата, центрист Игорь Кравченко не проголосовал.

В заявлении, проект которого накануне представили 88 депутатов парламента, Рийгикогу выражает свою поддержку народу Беларуси в его борьбе за свободное, демократическое и достойное будущее.

Эстонский парламент не признает результаты президентских выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, считая, что они не были свободными, справедливыми и демократическими.

Рийгикогу осуждает применение силы против мирных демонстрантов, призывая власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам.