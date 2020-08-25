25.08.2020, 19:15

Рийгикогу призвал Беларусь провести новые выборы президента

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Jürgen Ligi, Riigikogus
Riigikogu.Foto: Karl-Eerik Pink

Во вторник, 25 августа, Рийгикогу принял заявление "В поддержку демократии и гражданского общества Беларуси", в котором в том числе есть призыв провести в стране новые президентские выборы, пишет rus.err.

Заявление поддержали 92 депутата, воздержавшихся и проголосовавших против не было. На месте присутствовали 93 депутата, центрист Игорь Кравченко не проголосовал.

В заявлении, проект которого накануне представили 88 депутатов парламента, Рийгикогу выражает свою поддержку народу Беларуси в его борьбе за свободное, демократическое и достойное будущее.

Эстонский парламент не признает результаты президентских выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, считая, что они не были свободными, справедливыми и демократическими.

Рийгикогу осуждает применение силы против мирных демонстрантов, призывая власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам.

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