Рийгикогу принял закон, обязующий устанавливать датчик угарного газа

Сегодня на заседании Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о пожарной безопасности и в другие законы, цель которого — увеличить число пожаробезопасных объектов и сократить число погибших в результате пожаров. Также законопроект позволит людям лучше понять, какова их ответственность при выполнении требований пожарной безопасности, и повысит гибкость сотрудничества между государственным и частным сектором.
Местные самоуправления получат больше полномочий для принятия решений в связи с производством по разрешениям на строительство и пользование. Владельцы промышленных и складских помещений, конторских зданий и гаражей, соответствующих определенным критериям, в дальнейшем вместо отчета по самоконтролю пожарной безопасности должны будут организовывать на объекте противопожарную инспекцию. Связываться со Спасательным департаментом надо будет реже: в настоящий момент отчет необходимо предоставлять ежегодно; противопожарную инспекцию на вышеперечисленных объектах надо будет проводить раз в три года. Лицо, предоставляющее противопожарные услуги, обязано предоставлять оповещение об экономической деятельности.
При наличии в здании отопительных систем, использующих твердое топливо, размещение датчика угарного газа станет обязательным. Это поможет сократить число отравлений угарным газом и вызванных этим смертей. Датчик угарного газа необходимо установить в помещениях, где используются дровяные печи, плиты или камины, при первой возможности, но не позднее, чем к 1 января 2022 года. Датчики угарного газа уже сейчас обязательны в жилых помещениях, в которых установлено газовое устройство с дымоходом.
За принятие закона проголосовали 82 члена Рийгикогу, против — 11.
По плану инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о пожарной безопасности и в другие законы (120 SE) вступит в силу 1 марта 2021 года.
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