Рийгикогу принял резолюцию с осуждением российской интерпретации истории. Против был лишь Стальнухин

За принятие заявления (140 AE) проголосовали 72 члена Рийгикогу. Против — один лишь Михаил Стальнухин (Центристская партия). Не приняли участия в голосовании еще шесть центристов.

Ниже приведим текст заявления:

”Осуждая Пакт Молотова-Риббентропа и секретные дополнительные протоколы, а также последовавшие за этим оккупацию Балтийских стран и разделение Польши между двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой для начала Второй мировой войны;

учитывая постановление Съезда Народных Депутатов Советского Союза от 24 декабря 1989 года, которое осудило Пакт Молотова-Риббентропа и секретные дополнительные протоколы и признало секретные протоколы неправомерными и недействительными с момента их подписания;

вспоминая заявление Рийгикогу от 14 февраля 2012 года, которое осудило репрессивную политику Советского Союза и национал-социалистической Германии, а также деятельность лиц, совершивших преступления против человечества, служа вышеназванным режимам;

вспоминая резолюцию Европейского парламента от 19 сентября 2019 года, которая подчеркивала важность европейской исторической памяти для будущего Европы;