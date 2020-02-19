Рийгикогу принял резолюцию с осуждением российской интерпретации истории. Против был лишь Стальнухин
Сегодня на заседании Рийгикогу принял заявление «Об исторической памяти и фальсификации истории», представленное 73 депутатами парламента.
Сегодня на заседании Рийгикогу принял заявление «Об исторической памяти и фальсификации истории», представленное 73 депутатами парламента.
За принятие заявления (140 AE) проголосовали 72 члена Рийгикогу. Против — один лишь Михаил Стальнухин (Центристская партия). Не приняли участия в голосовании еще шесть центристов.
Ниже приведим текст заявления:
”Осуждая Пакт Молотова-Риббентропа и секретные дополнительные протоколы, а также последовавшие за этим оккупацию Балтийских стран и разделение Польши между двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой для начала Второй мировой войны;
учитывая постановление Съезда Народных Депутатов Советского Союза от 24 декабря 1989 года, которое осудило Пакт Молотова-Риббентропа и секретные дополнительные протоколы и признало секретные протоколы неправомерными и недействительными с момента их подписания;
вспоминая заявление Рийгикогу от 14 февраля 2012 года, которое осудило репрессивную политику Советского Союза и национал-социалистической Германии, а также деятельность лиц, совершивших преступления против человечества, служа вышеназванным режимам;
вспоминая резолюцию Европейского парламента от 19 сентября 2019 года, которая подчеркивала важность европейской исторической памяти для будущего Европы;
выражая поддержку Польше и другим государствам Европы, которых Российская Федерация в последнее время причислила к числу виновных в развязывании Второй мировой войны,
Рийгикогу:
осуждает попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского Союза в качестве одного из основных зачинщиков Второй мировой войны и перенося ответственность за агрессию на жертв;
подчеркивает, что Вторая война стала возможной в результате подписания между Советским Союзом и национал-социалистической Германией договора о ненападении, т.е. прямым последствием Пакта Молотова-Риббентропа и секретных дополнительных протоколов;
повторяет, что нацистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в беспрецедентных для человеческой истории массовых убийствах, геноцидах, депортациях и лишениях жизни и свободы;
призывает Российскую Федерацию поддержать сохранение аутентичной исторической памяти как в Эстонии, так и по всему миру, чтобы преступления тоталитарных режимов не были забыты, так как знание истории повышает возможности противостоять угрозам демократии;
считает необходимым поддержать деятельность, направленную на сохранение исторической памяти и воспоминаний в Эстонии и государствах-членах Европейского союза;
подчеркивает необходимость рассказывать в общеобразовательных школах Эстонии о преступлениях тоталитарных режимов и угрозах демократии в историческом контексте, а также включать эти темы в учебные программы;
призывает поддержать проекты, запечатлевающие воспоминания жертв тоталитарных режимов”.
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