Рийгикогу принял решение направить президенту Закон о пенсионной реформе в неизменном виде

Рийгикогу большинством голосов принял в среду вечером решение направить Закон о пенсионной реформе президенту в прежнем виде.

Решение принято 52 голосами "за", против проголосовали 43 депутата.

По словам председателя партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, голосование в парламенте показывает, что у правящей коалиции есть единство по данному вопросу.

По словам Сеэдера, теперь дело за президентом Керсти Кальюлайд: примет ли она решение Рийгикогу или оспорит закон в Государственном суде.

Напомним, что 29 января парламент принял закон о реформе системы обязательных пенсионных накоплений, который сделал бы присоединение ко II пенсионной ступени и выход из нее добровольным.



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 7 февраля не утвердила закон, сочтя его противоречащим Конституции.

Конституционная комиссия парламента 20 февраля приняла решение направить Закон о пенсионной реформе на повторное чтение в Рийгикогу практически без изменений.

После президентского вето Рийгикогу может либо внести поправки в принятый закон, либо принять его снова без поправок. Затем президент должен в течение двух недель либо провозгласить закон, либо направить его в Государственный суд для принятия окончательного решения.

Если Госсуд решит, что закон Конституции не противоречит, президент должна будет провозгласить его немедленно. Если же Госсуд примет сторону президента, то парламент должен будет начать весь процесс заново.