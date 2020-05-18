Рийгикогу принял поправку, которая упростит юридическим лицам процедуру принятия решений

”По нынешним правилам принятие какого-либо решения без проведения собрания требует согласия всех юридических лиц. На практике такая ситуация не представляется возможной. В дальнейшем уставом юридического лица может быть прописано необходимое для принятия решения количество голосов. Это положило бы конец ситуациям, когда в недоходных объединениях, к примеру, в крупных квартирных товариществах, много неактивных членов”, — пояснил член парламентской правовой комиссии Марек Юргенсон.

Законопроект 180 SE обеспечивает юридическим лицам равные права на проведение собраний электронным путем. По словам Юргенсона, это поможет учитывать мнения всех участников объединений при проведении собраний и принятии решений.

”Исходя из этого право определять способ голосования остается за юридическим лицом, что должно быть определено в уставе. Тут необходимо подчеркнуть, что данный законопроект не добавляет никому лишних обязанностей, а обеспечивает дополнительные возможности выбора. Юридические лица получат право обозначить в уставе способ проведения собраний — полностью исключить возможность электронных собраний, проводить часть или все собрания удаленно. Здесь все зависит от желания членов недоходных объединений”, — пояснил Юргенсон.

Он добавил, что данный законопроект позволяет недоходным и коммерческим объединениям сделать процесс принятия решений более удобным и простым. ”Изменения обеспечат членам объединений дополнительные возможности влиять на процесс принятия решений, сделать управление объединениями более прозрачным и повысить эффективность контроля над их деятельностью”, — добавил Юргенсон.

