Рийгикогу принял изменения к Закону о спасении и Закону об оружии

За принятие закона проголосовал 51 член Рийгикогу, против — 42.

В Законе о спасении дано определение услуги кризисной информации и указано, что центр тревоги оказывает услугу кризисной информации государственным учреждениям и единицам местного самоуправления.

Данные пострадавшего не передаются в центр тревоги из инфосистемы здоровья в том случае, если человек посредством инфосистемы здоровья запретил выдачу данных о состоянии своего здоровья оказывающим услуги кризисной информации лицам.

При оказании услуги кризисной информации информацию о пострадавшем можно выдать близким пострадавшего. В их число входят: супруги, зарегистрированные сожители, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, братья, сестры и другие лица, для которых, исходя из организации жизни пострадавшего, получить информацию о пострадавшем будет правомерным.

Рийгикогу также внес поправки в Закон о спасении и в Закон об оружии (128 UA), которые касаются записей голосовой связи центра тревоги, отправки запросов и передачи информации посредством услуг кризисной информации. В Законе четко указано, что при оказании услуги кризисной информации центр тревоги не обрабатывает данные о здоровье предположительного пострадавшего.

Закон вступит в силу 15 июля.

В апреле президент не провозгласила принятый закон, так как он противоречит Конституции Эстонской Республики. Рийгикогу повторно рассмотрел закон 21 мая и принял решение не принимать закон в неизменном виде. Парламент посчитал необходимым внести в закон поправки, и вследствие этого было инициировано новое производство по законопроекту.